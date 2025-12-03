Hilferuf aus einem Pfarramt im Erzgebirge: Kann Oberpfannenstiel sein Kleinod retten?

Die Martin-Luther-Kirche im Ortsteil von Lauter-Bernsbach wird aufwendig saniert. Im Zuge der Bauarbeiten taten sich Mehrkosten auf, die nun einen kommunalen Zuschuss erhalten. Das war so vorbestimmt.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Bernsbach hat einen Notruf abgesetzt: Für die Sanierung der Martin-Luther-Kirche im Ortsteil Oberpfannenstiel ist mehr Geld nötig, als geplant. Für Dachsanierung, Ertüchtigung der Statik und Erneuerung des Glockenstuhls waren 270.000 Euro vorgesehen und als Spenden gesammelt worden. 70.000 Euro hatte...