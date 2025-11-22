Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kaufhauskette übernimmt leer stehenden Markt in Aue – Wann die Eröffnung stattfinden soll

Woolworth zieht im Januar 2026 in den ehemaligen Markt von Pfennigpfeiffer auf dem Gelände des Simmelcenters in Aue ein.
Woolworth zieht im Januar 2026 in den ehemaligen Markt von Pfennigpfeiffer auf dem Gelände des Simmelcenters in Aue ein. Bild: Niko Mutschmann
Woolworth zieht im Januar 2026 in den ehemaligen Markt von Pfennigpfeiffer auf dem Gelände des Simmelcenters in Aue ein.
Woolworth zieht im Januar 2026 in den ehemaligen Markt von Pfennigpfeiffer auf dem Gelände des Simmelcenters in Aue ein. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Kaufhauskette übernimmt leer stehenden Markt in Aue – Wann die Eröffnung stattfinden soll
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Jahr Leerstand gibt es eine Lösung für den ehemaligen Pfennigpfeiffer-Markt in Aue. Die Managerin vom Simmelcenter freut sich auf den neuen Mieter.

Ziemlich ein Jahr nach Schließung der Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue will Woolworth den Markt, der zum Simmelcenter gehört, übernehmen. Das bestätigt Pressesprecher Roland Rissel von der Woolworth-Zentrale in Unna auf Nachfrage. „Nach aktueller Planung soll die Übernahme im Januar erfolgen, die Neueröffnung könnte dann im Februar oder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
11.06.2025
3 min.
Kaufhauskette eröffnet Filiale in Marienberg – Und ein bekanntes Gesicht ist zum Start mit dabei
Start am Donnerstag: Mitarbeiterin Kristin Baldauf (vorn) bestückt die Regale.
Ein neuer Händler für Kleidung, Geschenk-, Deko- und Haushaltsartikel eröffnet eine Filiale in der Stadt. Zum Start am Donnerstag schaut auch ein bekannter Erzgebirger vorbei.
Joseph Wenzel
30.09.2025
2 min.
Pfennigpfeiffer macht dicht: Tedi übernimmt Filiale in Zwickau und feiert am 8. Oktober Eröffnung
Die bisherige Pfennigpfeiffer-Filiale an der Crimmitschauer Straße wechselt den Besitzer.
Jetzt ist auch die letzte Pfennigpfeiffer-Filiale aus Zwickau verschwunden. Sperrmüll vor der Tür und ein neues Logo über dem Eingang: An selber Stelle startet bald ein Discounter mit großen Plänen.
Thomas Croy
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
Mehr Artikel