Kaufhauskette übernimmt leer stehenden Markt in Aue – Wann die Eröffnung stattfinden soll

Nach einem Jahr Leerstand gibt es eine Lösung für den ehemaligen Pfennigpfeiffer-Markt in Aue. Die Managerin vom Simmelcenter freut sich auf den neuen Mieter.

Ziemlich ein Jahr nach Schließung der Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue will Woolworth den Markt, der zum Simmelcenter gehört, übernehmen. Das bestätigt Pressesprecher Roland Rissel von der Woolworth-Zentrale in Unna auf Nachfrage. „Nach aktueller Planung soll die Übernahme im Januar erfolgen, die Neueröffnung könnte dann im Februar oder...