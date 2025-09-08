Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kurort im Erzgebirge feiert erstes Brunnenfest: So lief die Premiere

Das Brunnenfest in Bad Schlema war gut besucht.
Das Brunnenfest in Bad Schlema war gut besucht. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Kurort im Erzgebirge feiert erstes Brunnenfest: So lief die Premiere
Von Ramona Schwabe
In Bad Schlema hat es eine Premiere gegeben: Erstmals ist am Wochenende das Brunnenfest gefeiert worden.

Bad Schlema hat eine sonnige Premiere erlebt: Bei bestem Spätsommerwetter ist in der Kurpassage das erste Brunnenfest gefeiert worden. Und das ist auf sehr positive Resonanz gestoßen - sowohl von Seiten der rund 30 Händler und Mitwirkenden als auch von Besuchern.
Mehr Artikel