Langjährige Hausärzte im Erzgebirge gewürdigt – ein Mediziner arbeitet mit 84 Jahren immer noch

Aue
Zusammen kommen sie auf rund 110 Dienstjahre: Die Gemeinde Stützengrün hat jetzt die Hausärzte Wilhelm Görler und Wolfgang Göckritz gewürdigt. Einer der beiden Mediziner praktiziert bis heute. Er sagt: „Ich mache das, solange es geht.“
„Kaum aner is esu bekannt, wie dr Doktor uf’n Land.“ Mit diesen erzgebirgischen Zeilen begann dieser Tage eine besondere Würdigung in Stützengrün. Bürgermeister Volkmar Viehweg hatte für die Gemeinderatssitzung, die in der Gaststätte des „Weihnachtslandes“ stattfand, eigens ein Gedicht geschrieben. Gewidmet war es zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.