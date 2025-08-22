Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Pilze sammeln in Sachsen: Wie viele Pilze sind erlaubt, was ist verboten und worauf sollten Anfänger achten?

Sie kommen im Erzgebirge in der Pilzsaison häufig vor: Steinpilze.
Sie kommen im Erzgebirge in der Pilzsaison häufig vor: Steinpilze. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Sie kommen im Erzgebirge in der Pilzsaison häufig vor: Steinpilze.
Sie kommen im Erzgebirge in der Pilzsaison häufig vor: Steinpilze. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Aue
Pilze sammeln in Sachsen: Wie viele Pilze sind erlaubt, was ist verboten und worauf sollten Anfänger achten?
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie viele Pilze darf man sammeln? Gibt es verbotene Orte? Und wie bleiben Steinpilz und Co. eigentlich lange frisch? Zwei Pilzberater aus dem Erzgebirge erklären, was Sammler beachten sollten und geben Tipps.

Ob Steinpilz oder Rotkappe: Nicht nur im Erzgebirge machen sich zurzeit Wanderer auf die Suche nach Pilzen. Doch gibt es eigentlich eine Mengen-Begrenzung? Wo ist das Sammeln verboten? Und welche Zubereitungstricks haben Profis? Die „Freie Presse“ hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08.08.2025
3 min.
Wo können Zwickauer in der Stadt und Umgebung Pilze finden? Experten aus der Region geben Tipps
Claudia Rudolph aus Mosel engagiert sich ehrenamtlich als Pilzberaterin.
So langsam beginnt die Pilz-Saison. Experten erklären, wo Sammler in der Zwickauer Region fündig werden könnten – und worauf Anfänger achten sollten.
Sabrina Seifert
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
13.08.2025
4 min.
„Da können Pilzsammler ganz schnell auf den Holzweg geraten“: Experten aus der Region Zwickau raten von Apps ab
Pilzexperten mahnen bei Pilz-Apps zur Vorsicht.
Essbar oder giftig? Wer sich mit Pilzen nicht hundertprozentig auskennt, greift oft zur App. Experten aus der Region Zwickau erklären, warum Apps oft falsch liegen – und wo Sammler Hilfe finden.
Sabrina Seifert
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel