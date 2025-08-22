Pilze sammeln in Sachsen: Wie viele Pilze sind erlaubt, was ist verboten und worauf sollten Anfänger achten?

Aue
Wie viele Pilze darf man sammeln? Gibt es verbotene Orte? Und wie bleiben Steinpilz und Co. eigentlich lange frisch? Zwei Pilzberater aus dem Erzgebirge erklären, was Sammler beachten sollten und geben Tipps.
Ob Steinpilz oder Rotkappe: Nicht nur im Erzgebirge machen sich zurzeit Wanderer auf die Suche nach Pilzen. Doch gibt es eigentlich eine Mengen-Begrenzung? Wo ist das Sammeln verboten? Und welche Zubereitungstricks haben Profis? Die „Freie Presse“ hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.
