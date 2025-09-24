Radiologie im Erzgebirge schließt: Ist jetzt der Kurort-Titel in Gefahr?

In Bad Schlema soll die radiologische Praxis im Ärztehaus schließen. Der Ortschaftsrat kritisiert das scharf. Er warnt, dass der Verlust der Einrichtung den Kurort-Status gefährden könnte. Gibt es noch eine Chance für die Radiologie?

In einem offenen Brief hat der Ortschaftsrat Bad Schlema die geplante Schließung der radiologischen Praxis im Ärztehaus „Am Kurpark" stark kritisiert. Die Räte forderten die Geschäftsführung des Helios-Klinikums auf, die Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) zurückzunehmen.