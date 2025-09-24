Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Radiologie im Erzgebirge schließt: Ist jetzt der Kurort-Titel in Gefahr?

Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden. Droht mit der Schließung der Radiologie auch eine Aberkennung des Kurort-Titels?
Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden. Droht mit der Schließung der Radiologie auch eine Aberkennung des Kurort-Titels? Bild: Jan Woitas/dpa
Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden. Droht mit der Schließung der Radiologie auch eine Aberkennung des Kurort-Titels?
Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden. Droht mit der Schließung der Radiologie auch eine Aberkennung des Kurort-Titels? Bild: Jan Woitas/dpa
Aue
Radiologie im Erzgebirge schließt: Ist jetzt der Kurort-Titel in Gefahr?
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Bad Schlema soll die radiologische Praxis im Ärztehaus schließen. Der Ortschaftsrat kritisiert das scharf. Er warnt, dass der Verlust der Einrichtung den Kurort-Status gefährden könnte. Gibt es noch eine Chance für die Radiologie?

In einem offenen Brief hat der Ortschaftsrat Bad Schlema die geplante Schließung der radiologischen Praxis im Ärztehaus „Am Kurpark“ stark kritisiert. Die Räte forderten die Geschäftsführung des Helios-Klinikums auf, die Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) zurückzunehmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
26.08.2025
2 min.
Radiologie-Aus in Bad Schlema: Patienten müssen weit fahren
Wo ist die nächste Radiologie, die Röntgen anbietet?
Mit dem Ende der Radiologie im Ärztehaus Am Kurpark stehen Patienten ohne wohnortnahe Versorgung da. Fürs Röntgen müssen Betroffene bis nach Kirchberg, Breitenbrunn oder Stollberg fahren.
Thomas Mehlhorn
25.08.2025
4 min.
Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen.
Ab 30. September verlieren Patienten in Bad Schlema gleich zwei wichtige Anlaufstellen. Was hinter der MVZ-Schließung steckt, was die Kassenärztliche Vereinigung sagt und welche Alternativen es gibt.
Thomas Mehlhorn
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel