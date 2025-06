Traumabi 1,0: Wie dieses Duo das am Auer Gymnasium geschafft hat

Greta und Louis aus dem Erzgebirge haben das erreicht, wovon viele träumen: ein Abitur mit 1,0. Hinter der Bestnote stehen Fleiß, Disziplin und auch etwas Glück. Für ihre Zukunft haben sie schon genaue Pläne.

„Bei Louis war allen schon immer klar, er schafft mal ein Einser Abitur“, sagt Greta Reuter. Bei ihr selbst sei das gar nicht so klar gewesen. Zum Schluss hatten beide die 1,0 in der Tasche. Louis Flöter aus Aue und Greta Reuter aus Lößnitz haben am Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue dieses Jahr ihre Hochschulreife erlangt und das mit...