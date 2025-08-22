Volksbank eröffnet neue Filiale in Aue: So profitieren FCE-Fans von der Millionen-Investition

Aue
Nach fast drei Jahren Bauzeit hat die Volksbank ihre neue Filiale an der Lößnitzer Straße eröffnet. Der Neubau setzt auf Nachhaltigkeit und moderne Architektur. Doch warum durfte eine Bank dort bauen?
Die neue Filiale der Volksbank Chemnitz eG, errichtet an der Lößnitzer Straße in Aue, wird am Montag, 8.30 Uhr, erstmals für ihre Kunden öffnen. Am Freitag wurde der Neubau in unmittelbarer Nähe zum Erzgebirgsstadion eingeweiht.
