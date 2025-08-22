Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Volksbank eröffnet neue Filiale in Aue: So profitieren FCE-Fans von der Millionen-Investition

Die Volksbank Chemnitz hat die neue Filiale in Aue-Bad Schlema eröffnet. Allerdings ist die Fassade noch nicht ganz fertig.
Die Volksbank Chemnitz hat die neue Filiale in Aue-Bad Schlema eröffnet. Allerdings ist die Fassade noch nicht ganz fertig. Bild: Ramona Schwabe
Die Volksbank Chemnitz hat die neue Filiale in Aue-Bad Schlema eröffnet. Allerdings ist die Fassade noch nicht ganz fertig.
Die Volksbank Chemnitz hat die neue Filiale in Aue-Bad Schlema eröffnet. Allerdings ist die Fassade noch nicht ganz fertig. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Volksbank eröffnet neue Filiale in Aue: So profitieren FCE-Fans von der Millionen-Investition
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Nach fast drei Jahren Bauzeit hat die Volksbank ihre neue Filiale an der Lößnitzer Straße eröffnet. Der Neubau setzt auf Nachhaltigkeit und moderne Architektur. Doch warum durfte eine Bank dort bauen?

Die neue Filiale der Volksbank Chemnitz eG, errichtet an der Lößnitzer Straße in Aue, wird am Montag, 8.30 Uhr, erstmals für ihre Kunden öffnen. Am Freitag wurde der Neubau in unmittelbarer Nähe zum Erzgebirgsstadion eingeweiht.
