Von der Kohle zum Zeichenstift: Ehemaliger Bergmann aus dem Erzgebirge will Tierheim unterstützen

Peter Günthers Leben ist dem Bergbau gewidmet. Doch seine kreative Seite zeigt sich in filigranen Zeichnungen. Diese sind nun Teil einer besonderen Aktion für ein Tierheim im Erzgebirge.

Peter Günther ist kein Mann vieler Worte. In seinem Leben packte er immer an, egal ob als Hauer in der Steinkohle, später für die Wismut. Nach der Wende half er beim Wiederaufbau des Siebenschlehener Pochwerks und führte später durch das Technische Museum. „Das war immer mein Traum, immer mit dem Bergbau verbunden zu sein“, sagt der...