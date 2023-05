Wofür Stützengrün in diesem Jahr Geld ausgeben will

Vielleicht könnte man schreiben, dass in Hundshübel jetzt zusammenkommt, was zusammengehört. Fakt ist, dass die Turnhalle im Stützengrüner Ortsteil noch aus DDR-Zeiten stammt und dementsprechend sanierungsbedürftig ist. Modernisierungsarbeiten musste die Gemeinde bisher vor sich herschieben, weil es an Geld mangelte. In diesem Jahr ist das anders:...