Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Jury nimmt Bewerber aus dem Erzgebirge unter die Lupe

Stützengrün konkurriert in der zweiten Runde des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft" mit 17 Gemeinden in Sachsen. Eine Jury ist nun vor Ort gewesen, um sich ein Bild zu machen. Wie die Gemeinde punkten will.

Eine Wasserachterbahn, eine Wasserspritzen-Schildkröte, eine Elefantenrutsche - Ideen für einen künftigen Stützengrüner Wasserspielplatz im Waldbadgelände haben Kinder der Kita „Waldwichtel" schon mal gezeichnet. Am Mittwoch konnte eine Jury einen Blick darauf werfen. Etwa zehn Frauen und Männer bildeten diese. Gekommen waren sie, um die...