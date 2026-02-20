MENÜ
Bei einem Auffahrunfall auf der B 196 in Schneeberg wurden zwei Frauen und zwei Kinder verletzt.
Bild: Niko Mutschmann
Bei einem Auffahrunfall auf der B 196 in Schneeberg wurden zwei Frauen und zwei Kinder verletzt.
Bei einem Auffahrunfall auf der B 196 in Schneeberg wurden zwei Frauen und zwei Kinder verletzt. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Zwei Unfälle auf B 169 in Schneeberg
Von Niko Mutschmann
Auf der B 196 im Erzgebirge kam es am Freitag zu mehreren Unfällen, zwei davon in Schneeberg. Sie sorgten für starke Verkehrsbehinderungen.

Am frühen Freitagabend haben sich auf der B 169 in Schneeberg zwei Verkehrsunfälle nahezu zeitgleich ereignet – nur rund einen Kilometer voneinander entfernt. In beiden Fällen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
