Auf die Waffel fertig los: Kaffee-Kurt im Erzgebirge startet mit neuen Ideen in die Saison

Am Kultimbiss vor dem Wanderparkplatz in Niederschmiedeberg herrschte am Sonntag Hochbetrieb. Kaffee-Kurt setzt auf beliebte Klassiker, will sich aber auch an neuen Rezepten versuchen. Welche Überraschungen sind in Vorbereitung?

Ein langes Osterwochenende liegt hinter Steffen Konkol. Am Karfreitag hat er die dritte Saison in seiner Bude in Niederschmiedeberg eingeläutet. Die meisten Erzgebirger kennen ihn als Kaffee-Kurt, der seinen Kultimbiss viele Jahre im Schwarzwassertal mitten im Wald betrieb, bis die Landkreisverwaltung wegen eines fehlenden Wasser- und...