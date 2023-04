Polarlicht über Marienberg mit bloßem Auge sichtbar

Hobbyastronom Thomas Glöckner hat sich am späten Sonntagabend auf den Weg zum Reiterberg in Marienberg gemacht. In der zehnten Stunde gelangen ihm dort mehrere Aufnahmen von einem Polarlicht über der Stadt. Über dem Erzgebirge haben solche Leuchterscheinungen, hervorgerufen durch energiereiche geladene Teilchen, die Stickstoff- und Sauerstoffatome...