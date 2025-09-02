Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Szenario der Einsatzübung im Tunnel: Ein Zug ist mit einem Gefahrgutbehälter kollidiert.
Bild: Niko Mutschmann
Das Szenario der Einsatzübung im Tunnel: Ein Zug ist mit einem Gefahrgutbehälter kollidiert.
Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
110 Rettungskräfte üben für Notfall im Erzgebirge: Zug kollidiert im Tunnel – Das sind die Bilder
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirge fand am Dienstagnachmittag eine große Katastrophenschutzübung statt. Mit dabei waren mehr als 100 Rettungskräfte und auch 25 Komparsen. Was genau probten sie und wie lief das ab?

Ein Zug der Erzgebirgsbahn kollidiert mit einem Gefahrgutbehälter, zahlreiche Fahrgäste werden verletzt: Dieses Einsatzszenario wurde am späten Dienstagnachmittag in Schwarzenberg in einer große Katastrophenschutzübung geprobt. Daran teil nahmen etwa 110 Einsatzkräfte unter anderem von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und...
