110 Rettungskräfte üben für Notfall im Erzgebirge: Zug kollidiert im Tunnel – Das sind die Bilder

Schwarzenberg
Im Erzgebirge fand am Dienstagnachmittag eine große Katastrophenschutzübung statt. Mit dabei waren mehr als 100 Rettungskräfte und auch 25 Komparsen. Was genau probten sie und wie lief das ab?
Ein Zug der Erzgebirgsbahn kollidiert mit einem Gefahrgutbehälter, zahlreiche Fahrgäste werden verletzt: Dieses Einsatzszenario wurde am späten Dienstagnachmittag in Schwarzenberg in einer große Katastrophenschutzübung geprobt. Daran teil nahmen etwa 110 Einsatzkräfte unter anderem von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.