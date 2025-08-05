Pizza-Mobil parkt vorm Naturbad in Grünhain – Der junge Inhaber ist kein Unbekannter

Ein junger Mann aus Ungarn macht sich selbstständig mit einem rollenden Imbissangebot und hofft nun auf sonnenreichere Tage im August.

„Was möchten Sie nicht auf Ihrer Pizza?“ Mit dieser Frage überrascht Bence Mészöly gern mal seine Kunden an seinem Pizza-Mobil, das seit wenigen Tagen am Naturbad in Grünhain steht. Entsprechend der Antwort zaubert der 30-Jährige dann für Unentschlossene auch mal eine „Überraschungspizza“, wie er es nennt.