Rollende Augenarztpraxis kommt bald ins Erzgebirge - Das sollten Patienten vorab wissen

Mit einer Containerlösung will der Freistaat den Augenarztmangel lindern. Dreimal macht das Mobil in diesem Jahr in Schwarzenberg Station. Aber es gibt einen Haken.

Einen Augenarzttermin zu bekommen, ist für viele Patienten im Erzgebirge Glückssache. Mit einer mobilen Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube) wollen das sächsische Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) dem Ärztemangel entgegenwirken. In diesem Jahr macht das Mobil dreimal in Schwarzenberg Station: vom 16. Juni... Einen Augenarzttermin zu bekommen, ist für viele Patienten im Erzgebirge Glückssache. Mit einer mobilen Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube) wollen das sächsische Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) dem Ärztemangel entgegenwirken. In diesem Jahr macht das Mobil dreimal in Schwarzenberg Station: vom 16. Juni...