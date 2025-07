So fruchtig ist der Sommer selten: Wie Erzgebirger rekordverdächtige Obst- und Beerenernte verarbeiten

Obstbäume und Sträucher hängen im Erzgebirge voller Früchte. Kleingärtner freuen sich über ihre Erträge, Mostereien geraten an ihre Grenzen. Nur ganz oben im Kammgebiet ist die Ernte dürftig. Ein Biologe weiß warum.

Äpfel biegen die Zweige, Beeren leuchten in der Sonne am Strauch: Die Obsternte im Erzgebirge übertrifft in diesem Jahr alle Prognosen. Kleingärtner und Mostereien erwarten eine reiche Ernte. Hinter dem süßen Überfluss steckt mehr als nur gutes Wetter.