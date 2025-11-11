Burgunderwunder: Deutsche Rotweine auf internationalem Höhenflug

Die Hochburg des Rieslings überrascht die Welt seit einigen Jahren mit Burgunderweinen. Die können auch bei internationalen Verkostungen mithalten. Das liegt nicht nur am Klimawandel.

Deutschland galt und gilt als Hochburg des Rieslings. Die Weißweine werden weltweit geschätzt. Doch es hat sich etwas verändert in den letzten zwei Dekaden. Inzwischen sorgt Deutschland mit Burgunderweinen für Aufsehen, auch international. Von einem deutschen „Burgunderwunder“ ist die Rede. Es sind insbesondere die Rotweine, die... Deutschland galt und gilt als Hochburg des Rieslings. Die Weißweine werden weltweit geschätzt. Doch es hat sich etwas verändert in den letzten zwei Dekaden. Inzwischen sorgt Deutschland mit Burgunderweinen für Aufsehen, auch international. Von einem deutschen „Burgunderwunder“ ist die Rede. Es sind insbesondere die Rotweine, die...