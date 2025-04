Die neue Kunst der Kulturhauptstadt: Wie gut ist der Purple Path?

Mit einem vollen Festkalender von Freitag bis Sonntag wird der neue Kunst- und Skulpturenweg in Chemnitz und der Region eingeweiht. Aber welche Werke überzeugen und welche nicht? Ein (freundliches) Streitgespräch.

Schon 2022 wurde mit Friedrich Kunaths Fichtenskulptur „Include Me Out“ in Thalheim das erste zeitgenössische Kunstwerk am Purple Path, dem Lila Pfad, aufgestellt. Seitdem folgten weitere Arbeiten nationaler und internationaler Künstler, bis vermutlich Ende 2025 kommen die letzten Werke hinzu. Der Kunst- und Skulpturenweg soll die...