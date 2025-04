Tanz 4 min.

"Tanz Moderne Tanz": Der Auftritt des Chemnitzer Balletts

"Witness" - so heißt das neuste Stück der Reihe "Showcase" des Balletts der Chemnitzer Theater. Es ist eine ganz besondere Reihe, da sie im Ballettsaal des Opernhauses aufgeführt wird - so nah wie dort direkt neben dem Tanzboden sind die Zuschauer an den Tänzern und Tänzerinnen nie dran. Premiere war im April, das Stück wird nun erneut bei "Tanz Moderne Tanz" aufgeführt: donnerstags, am 13. und 20. Juni, jeweils um 20 Uhr. Lohnt es sich, das Stück anzuschauen? Das verrät Ihnen der Text, der zur Premiere im April bei der "Freien Presse" erschien.