  • Brot, Butter, Führerschein: So testet der Tante-Enso-Laden in Falkenau jetzt die Digitalisierung

Swen Wunsch, seit gut einem Jahr Marktleiter im Tante-Enso-Laden in Falkenau, am neuen digitalen Bürgerservice-Terminal.
Swen Wunsch, seit gut einem Jahr Marktleiter im Tante-Enso-Laden in Falkenau, am neuen digitalen Bürgerservice-Terminal. Bild: Matthias Behrend
Brot, Butter, Führerschein: So testet der Tante-Enso-Laden in Falkenau jetzt die Digitalisierung
Von Matthias Behrend
Im Tante-Enso-Laden bei Flöha steht jetzt ein Bürgerservice-Terminal. Noch gibt es nur einige Anwendungen, aber das Gerät soll die Digitalisierung ins Dorf bringen und künftig viele Wege sparen.

Einen Führerschein oder Personalausweis beantragen, den Kostennachweis für die Pflegekasse einscannen und abschicken oder einen Arzttermin vereinbaren und dann den Medikamentenplan herunterladen - das alles soll irgendwann am digitalen Bürgerservice-Terminal im Tante-Enso-Laden in Falkenau möglich sein.
