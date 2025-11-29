Erster Tex-Mex-Imbiss macht in Flöha auf: Guten Appetit auf Nachos und Burritos

Flöha
Chris Uhlig hatte die Idee für einen Imbiss mit lateinamerikanischen Spezialitäten. Seine Frau kommt aus Venezuela, sein Schwager hat eine Leidenschaft für Essen und Gastronomie. Und jetzt geht‘s los.
Das sucht man bisher in Flöha und Umgebung vergeblich: Am 6. Dezember eröffnet im Eingangsbereich des Sonderpreis-Baumarktes ein Tex-Mex-Imbiss. Chris Uhlig aus Erdmannsdorf hatte die Idee gemeinsam mit seiner Frau die aus Venezuela kommt, und die den Imbiss mit ihrem Bruder Dany Manrique sowie zwei Mitarbeitern führen wird. Dany Manrique ist...
