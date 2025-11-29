Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dany Manrique, Angelo Sanabria, Jorge Montilla und Chris Uhlig (v. l.) betreiben den Tex-Mex-Imbiss.
Dany Manrique, Angelo Sanabria, Jorge Montilla und Chris Uhlig (v. l.) betreiben den Tex-Mex-Imbiss. Bild: M. Behrend
Dany Manrique, Angelo Sanabria, Jorge Montilla und Chris Uhlig (v. l.) betreiben den Tex-Mex-Imbiss.
Dany Manrique, Angelo Sanabria, Jorge Montilla und Chris Uhlig (v. l.) betreiben den Tex-Mex-Imbiss. Bild: M. Behrend
Flöha
Erster Tex-Mex-Imbiss macht in Flöha auf: Guten Appetit auf Nachos und Burritos
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chris Uhlig hatte die Idee für einen Imbiss mit lateinamerikanischen Spezialitäten. Seine Frau kommt aus Venezuela, sein Schwager hat eine Leidenschaft für Essen und Gastronomie. Und jetzt geht‘s los.

Das sucht man bisher in Flöha und Umgebung vergeblich: Am 6. Dezember eröffnet im Eingangsbereich des Sonderpreis-Baumarktes ein Tex-Mex-Imbiss. Chris Uhlig aus Erdmannsdorf hatte die Idee gemeinsam mit seiner Frau die aus Venezuela kommt, und die den Imbiss mit ihrem Bruder Dany Manrique sowie zwei Mitarbeitern führen wird. Dany Manrique ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
17:00 Uhr
3 min.
Flöha: Warum die Walthers ihr Geschäft mit einem lachenden und einem weinenden Auge schließen
Uwe und Katrin Walther schließen ihr Gardinen-Fachgeschäft in Flöha Ende Februar. Vor ziemlich genau 25 Jahren wurde das Geschäft eröffnet.
Katrin und Uwe Walther schließen nach 25 Jahren ihr Gardinen-Fachgeschäft. Wer meint, dass Gardinenstoff von gestern sind, sollte einen Blick in den Laden werfen - und in das volle Auftragsregal.
Matthias Behrend
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
17:00 Uhr
3 min.
Ortsumfahrung Flöha: Freistaat hält trotz gestiegener Kosten am Weiterbau fest
Hier soll der zweite Bauabschnitt der Ortsumfahrung Flöha beginnen.
Kurz nach dem Ende der Auslegungsfrist für die ergänzenden Planunterlagen äußert sich der Freistaat zum Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha, den zu erwartenden Kosten und einem möglichen Baubeginn.
Matthias Behrend
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel