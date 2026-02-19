Zwangspause: Warum der neue Tex-Mex-Imbiss in Flöha überraschend geschlossen war

Nach der Eröffnung des neuen Imbissangebotes im Sonderpreis-Baumarkt war der Andrang groß. Doch dann blieb die Küche plötzlich kalt.

Der Tex-Mex-Imbiss im Sonderpreis-Baumarkt in Flöha hat wieder geöffnet. Nach dem fulminanten Start Anfang Dezember war der Imbiss im Januar plötzlich geschlossen. Das war so nicht geplant, sagt Chris Uhlig aus Erdmannsdorf, dessen Frau dem Imbiss zusammen mit ihrem Bruder und zwei Mitarbeitern betreibt. Geplant war eine Pause über Weihnachten...