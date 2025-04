Café und Kulturstätte: Das Mayoratsgut Großhartmannsdorf im Wandel

Die Brand-Erbisdorferin Andrea Theilig kombiniert Genuss und Kultur im Erzgebirge. Die Dresdner Bach Solisten setzten ein erstes musikalisches Zeichen. Welche weiteren Events gibt es?

Große Musik im kleinen Dorf: Die Dresdner Bach Solisten gastierten am Ostermontag im Mayoratsgut in Großhartmannsdorf mit dem Concerto Festo Paschali und führten Werke von Händel, Bach, Molter und Verdi sowie Brandt auf. 60 Gäste folgten dem Vortrag von Joachim Karl Schäfer (Trompete), Yuka Inoue (Kontrabass) und Andreas Wenske am Klavier.