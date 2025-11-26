Der Mann, der den Coca-Cola-Truck nach Freiberg holen will

Freiberg
Hält der rote „Weihnachtstruck“ auf seiner Tour im Advent auch in Freiberg? Die Abstimmung dazu läuft. Für Marcel Dreyer würde ein Kindheitstraum wahr werden.
Einmal den roten Truck aus der Weihnachtswerbung von Coca Cola live sehen, und das am liebsten in Freiberg: Das ist der große Kindheitstraum von Marcel Dreyer (34). Jetzt stehen die Chancen gut, dass sich sein Traum endlich erfüllt - und er persönlich hat den Stein ins Rollen gebracht.
