„Gold war gestern, Schokolade ist heute“: Schokoladenstollen in Mittelsachsen im Trend

In Blockhausen im Erzgebirge präsentierten nicht Kettensägenkünstler, sondern Bäcker ihr Handwerk. Für ihre Weihnachtsstollen erhielten sie Höchstpunktzahlen. Doch was kostet Stollen 2025?

Heimelige Stimmung und der aromatische Duft weihnachtlicher Köstlichkeiten verbreiteten sich am Sonnabend in der urigen Gunther-Emmerlich-Holzhütte im Walderlebniszentrum Blockhausen, während der Bullerjan-Ofen für wohlige Wärme sorgte. Mit einer Rekordanzahl von 93 Stollen aus 30 Betrieben hatten die Juroren André Bernatzky, Sebastian...