Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steve Ittershagen ist CDU-Stadt- und Fraktionsvorsitzender in Freiberg und Ortsvorsteher in Zug.
Steve Ittershagen ist CDU-Stadt- und Fraktionsvorsitzender in Freiberg und Ortsvorsteher in Zug. Bild: Tim Fischer/Archiv
Steve Ittershagen ist CDU-Stadt- und Fraktionsvorsitzender in Freiberg und Ortsvorsteher in Zug.
Steve Ittershagen ist CDU-Stadt- und Fraktionsvorsitzender in Freiberg und Ortsvorsteher in Zug. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Steve Ittershagen nach der OB-Wahl in Freiberg: Jetzt muss Philipp Preißler liefern
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg. In Freiberg herrscht Unsicherheit - das Ergebnis der Wahl wird angefochten. Steve Ittershagen äußert sich nach der Wahlniederlage erstmals über Fehler, Verantwortung und die Zukunft der Stadt.

Freie Presse: Wie geht es Ihnen einen Monat nach der OB-Wahl, bei der Philipp Preißler als klarer Sieger hervorgegangen ist? Sie selbst erzielten im zweiten Wahlgang Platz 4.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
21.10.2025
5 min.
„Der Ton hat sich verändert“: OB-Kandidat Steve Ittershagen über seinen Rücktritt vom Rücktritt in Freiberg
Steve Ittershagen im OB-Wahlkampf in Freiberg.
Erst wollte er OB werden, dann zog er sich zurück – und steht nun doch wieder auf dem Stimmzettel: Steve Ittershagen darf wegen eines Formfehlers nicht aufhören. Nun greift er wieder an. Wieso?
Grit Baldauf
17.11.2025
4 min.
Einspruch gegen die Wahl zum Oberbürgermeister von Freiberg: Wie geht es nun weiter?
Martin Seltmann leitet Freibergs Rathaus, Steve Ittershagen ist Stellvertreter des OB, Philipp Preißler Leiter des OB-Büros.
Gegen die Wahl Philipp Preißlers zu Freibergs neuem Oberbürgermeister hat es einen Einspruch gegeben. Damit führt Martin Seltmann die Geschäfte im Rathaus vorerst weiter. Welche Fragen ergeben sich?
Wieland Josch
Mehr Artikel