Das tut sich bei Wasser und Abwasser in der Region

Mit einem Tag der offenen Tür am 6. Mai feiert der Zweckverband (ZWA) mit Sitz in Hainichen sein 30-jähriges Bestehen. Bei der Verbandsversammlung am Freitag in Frankenberg kamen Zahlen auf den Tisch, die aufhorchen lassen.

Auch am Freitag prosteten sich die ZWA-Mitglieder beim Festakt zum 30. schon mal gegenseitig zu. Doch bei der Verbandsversammlung vorab ging es konzentriert und konstruktiv zu. Der neue Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt wurde als Mitglied begrüßt - mit einem Schirm, damit er nicht im Regen stehen bleibt.