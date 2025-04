Der Countdown läuft: Wer wird der 100.000. Besucher im Bergwerk in Schönborn?

Der „Alte Hoffnung Erbstolln“ in Schönborn bei Mittweida zieht jährlich tausende Besucher an. Die kommen aus aller Welt und werden notiert. Jetzt wird es bald sechsstellig. Doch was macht das Erlebnis unter Tage so besonders?

Ein Präsentkorb als Geschenk wird es wohl nicht, eine besondere Ehre aber auf jeden Fall. Der Schönborner Bergwerksverein erwartet in den nächsten Wochen den insgesamt 100.000. Gast im Besucherbergwerk an der Zschopau vor den Toren von Mittweida. „Wenn es optimal läuft, dann könnte das sogar schon an diesem Wochenende der Fall sein“, sagt... Ein Präsentkorb als Geschenk wird es wohl nicht, eine besondere Ehre aber auf jeden Fall. Der Schönborner Bergwerksverein erwartet in den nächsten Wochen den insgesamt 100.000. Gast im Besucherbergwerk an der Zschopau vor den Toren von Mittweida. „Wenn es optimal läuft, dann könnte das sogar schon an diesem Wochenende der Fall sein“, sagt...