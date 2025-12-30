MENÜ
Seit 33 Jahren für ihre Kunden da: Margret Witzschel-Weinhold.
Seit 33 Jahren für ihre Kunden da: Margret Witzschel-Weinhold. Bild: Hendrik Jattke/Archiv
Eberhard Witzschel stellte den Betrieb der Sächsischen Teppichmanufaktur in Frankenberg 2023 nach 114 Jahren ein.
Eberhard Witzschel stellte den Betrieb der Sächsischen Teppichmanufaktur in Frankenberg 2023 nach 114 Jahren ein. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Torsten Beyer ist heute Eigentümer der Immobilie und der Fabrikhallen von Teppich-Witzschel.
Torsten Beyer ist heute Eigentümer der Immobilie und der Fabrikhallen von Teppich-Witzschel. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Nach 33 Jahren Abgesang auf Teppich-Witzschel
Alles muss raus – nach 33 Jahre schließt mit Teppich-Witzschel das größte Teppich- und Gardinenhaus der Region. Das Ende der Institution hat knallharte Gründe. Auch Lifestyle spielt eine Rolle.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Margret Witzschel-Weinhold und muss schlucken. Die Inhaberin von Teppich-Witzschel in Frankenberg schließt das Ladengeschäft des größten Teppich- und Gardinenhauses der Region zum 31. Dezember. Schnell holt ein Kunde am letzten Öffnungstag noch seinen bestellten Läufer ab....
