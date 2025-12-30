Frankenberg: Nach 33 Jahren Abgesang auf Teppich-Witzschel

Mittweida
Alles muss raus – nach 33 Jahre schließt mit Teppich-Witzschel das größte Teppich- und Gardinenhaus der Region. Das Ende der Institution hat knallharte Gründe. Auch Lifestyle spielt eine Rolle.
„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Margret Witzschel-Weinhold und muss schlucken. Die Inhaberin von Teppich-Witzschel in Frankenberg schließt das Ladengeschäft des größten Teppich- und Gardinenhauses der Region zum 31. Dezember. Schnell holt ein Kunde am letzten Öffnungstag noch seinen bestellten Läufer ab....
