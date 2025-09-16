Frankenberg: Sieben gute Gründe, „Licht & Wein“ und Bauernmarkt zu besuchen

Der Stadt steht ein spannendes Wochenende ins Haus. Die Händler öffnen am 19. September ihre Türen bis 22 Uhr. Am 20. September steht dann der Markt von 9 bis 16 Uhr im Zeichen regionaler Produkte.

Grund 1 - Die Händler: Sie öffnen an diesem Abend ihre Geschäfte etwas länger. In vielen Läden gibt es aber nicht nur die üblichen Waren und Dienstleistungen, sondern eben auch Livemusik, Snacks und warme Speisen. „Wir bauen wieder den organisatorischen Rahmen", sagt Jens Richter, Mitarbeiter der Frankenberger Kulturgesellschaft (FKG)....