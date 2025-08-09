Linken-Chefin Schwerdtner auf Sommertour in Sachsenburg: Wie die Partei der AfD im Osten Paroli bieten will

Seit dem Ende der „Brandmauer“ verzeichnete Die Linke bundesweit 70.000 neue Mitglieder. Im Osten will sie der AfD entgegentreten und politisch Enttäuschte zurückgewinnen. Wie soll das gelingen?

Ines Schwerdtner auf Kurztrip in Mittelsachsen: „Ines macht Sachsen-Sommer-Urlaub!" wurde das in sozialen Medien angekündigt, erste Station war am Samstag die Gedenkstätte KZ Sachsenburg. Doch so ganz von der Politik konnte die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, die 1989 in Werdau geboren wurde, nicht lassen.