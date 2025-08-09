Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Linken-Chefin Schwerdtner auf Sommertour in Sachsenburg: Wie die Partei der AfD im Osten Paroli bieten will

Ines Schwerdtner ist Bundesvorsitzende der Linken, für die sie auch im Bundestag sitzt.
Ines Schwerdtner ist Bundesvorsitzende der Linken, für die sie auch im Bundestag sitzt. Bild: Manuel Niemann
Ines Schwerdtner ist Bundesvorsitzende der Linken, für die sie auch im Bundestag sitzt.
Ines Schwerdtner ist Bundesvorsitzende der Linken, für die sie auch im Bundestag sitzt. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Linken-Chefin Schwerdtner auf Sommertour in Sachsenburg: Wie die Partei der AfD im Osten Paroli bieten will
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Ende der „Brandmauer“ verzeichnete Die Linke bundesweit 70.000 neue Mitglieder. Im Osten will sie der AfD entgegentreten und politisch Enttäuschte zurückgewinnen. Wie soll das gelingen?

Ines Schwerdtner auf Kurztrip in Mittelsachsen: „Ines macht Sachsen-Sommer-Urlaub!“ wurde das in sozialen Medien angekündigt, erste Station war am Samstag die Gedenkstätte KZ Sachsenburg. Doch so ganz von der Politik konnte die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, die 1989 in Werdau geboren wurde, nicht lassen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
03.06.2025
4 min.
Historiker Jens-Christian Wagner sieht KZ-Gedenkstätten wie Sachsenburg chronisch unterfinanziert
Prof. Dr. Jens-Christian Wagner ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Vor welchen Herausforderungen stehen Gedenkstätten angesichts von Sparzwängen, aber auch einer deutlichen Verschiebung des politischen Klimas nach rechts? Die „Freie Presse“ hat mit dem Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora gesprochen.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06:53 Uhr
8 min.
Was Schwarz-Rot von der Ampel unterscheidet – oder was nicht
Die beiden verstehen sich - doch sonst läuft es noch nicht rund für die Koalition. (Archivbild)
Nach nicht einmal 100 Tagen brauchen viele in Union und SPD schon eine Pause voneinander. Das Kanzleramt verweist auf eine positive Bilanz. Rauft die Koalition sich nach der Sommerpause zusammen?
Theresa Münch und Jörg Blank, dpa
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
09.05.2025
4 min.
Bundesparteitag in Chemnitz: Bei der Linken soll „revolutionäre Freundlichkeit“ Einzug halten
Heidi Reichinnek, Sören Pellmannn, Ines Schwerdtner und Jan van Aken (v. l.) beklatschen ihre Partei auf dem Bundesparteitag in Chemnitz.
Die Partei will wieder zum alten Kümmerer-Image und zurück und stellt sich dem Rechtsruck entgegen. Auf dem Bundesparteitag in Chemnitz sollen die Weichen gestellt werden.
Norbert Wallet
Mehr Artikel