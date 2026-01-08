Mit Video: Tausende Gänse landen auf der Winterflucht in Striegistal

Ein beeindruckendes Naturschauspiel hat sich jetzt auf Feldern zwischen Pappendorf und Mobendorf geboten. Die Vögel haben schon tausende Kilometer zurückgelegt, wie ein Freiberger Ornithologe erklärt.

Gewöhnlich teilt Petra Meißner auf ihrem Youtube-Kanal mit dem Titel „Mopsfideler Ostrock" ihre Erlebnisse als Konzertbesucherin vor großen und kleinen Bühnen. Doch auch dieses außergewöhnliche Naturschauspiel wollte sie mit der Internet-Gemeinde teilen: Am Mittwochnachmittag war die Mobendorferin am „Goldenen Rand" zwischen den...