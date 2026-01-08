MENÜ
Mehrere tausend Gänse haben in Striegistal zwischen Pappendorf und Mobendorf am „Goldenen Rändchen“ auf einem Maisfeld Station gemacht.
Mehrere tausend Gänse haben in Striegistal zwischen Pappendorf und Mobendorf am „Goldenen Rändchen" auf einem Maisfeld Station gemacht.
Ein Ornithologe hat anhand des Videos die Vögel als Tundrasaatgänse und Blässgänse identifiziert.
Ein Ornithologe hat anhand des Videos die Vögel als Tundrasaatgänse und Blässgänse identifiziert.
Auf dem Stoppelfeld, auf dem ehemals Maispflanzen standen, fanden die Gänse Futter.
Auf dem Stoppelfeld, auf dem ehemals Maispflanzen standen, fanden die Gänse Futter.
Mittweida
Mit Video: Tausende Gänse landen auf der Winterflucht in Striegistal
Redakteur
Von Jan Leißner
Ein beeindruckendes Naturschauspiel hat sich jetzt auf Feldern zwischen Pappendorf und Mobendorf geboten. Die Vögel haben schon tausende Kilometer zurückgelegt, wie ein Freiberger Ornithologe erklärt.

Gewöhnlich teilt Petra Meißner auf ihrem Youtube-Kanal mit dem Titel „Mopsfideler Ostrock“ ihre Erlebnisse als Konzertbesucherin vor großen und kleinen Bühnen. Doch auch dieses außergewöhnliche Naturschauspiel wollte sie mit der Internet-Gemeinde teilen: Am Mittwochnachmittag war die Mobendorferin am „Goldenen Rand“ zwischen den...
