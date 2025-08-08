Zu Gast im Striegistal: So wurde Pater Alberich zum Mönch

Wie er zum Mönch wurde und warum er und seine Brüder auf einem ehemaligen Stasi-Gelände ein Kloster planen, verriet ein Pater aus Brandenburg auf Stippvisite in Mittelsachsen.

Ein ungewöhnlicher Gast im Gebetshaus Mittelsachsen, das in Pappendorf-Striegistal Christen aller Konfessionen offensteht: Pater Alberich Maria Fritsche vom Kloster Neuzelle war nun auf Gegenbesuch im alten Klosterbezirk Altzella. Das Kloster in Brandenburg war einst eine Tochtergründung von Altzella und ist erst vor wenigen Jahren wiederbelebt...