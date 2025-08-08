Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pater Alberich - hier in seinem schwarz-weißen Mönchsgewand - besuchte das Gebetshaus Mittelsachsen im Striegistaler Ortsteil Pappendorf.
Pater Alberich - hier in seinem schwarz-weißen Mönchsgewand - besuchte das Gebetshaus Mittelsachsen im Striegistaler Ortsteil Pappendorf. Bild: Manuel Niemann
Pater Alberich - hier in seinem schwarz-weißen Mönchsgewand - besuchte das Gebetshaus Mittelsachsen im Striegistaler Ortsteil Pappendorf.
Pater Alberich - hier in seinem schwarz-weißen Mönchsgewand - besuchte das Gebetshaus Mittelsachsen im Striegistaler Ortsteil Pappendorf. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Zu Gast im Striegistal: So wurde Pater Alberich zum Mönch
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie er zum Mönch wurde und warum er und seine Brüder auf einem ehemaligen Stasi-Gelände ein Kloster planen, verriet ein Pater aus Brandenburg auf Stippvisite in Mittelsachsen.

Ein ungewöhnlicher Gast im Gebetshaus Mittelsachsen, das in Pappendorf-Striegistal Christen aller Konfessionen offensteht: Pater Alberich Maria Fritsche vom Kloster Neuzelle war nun auf Gegenbesuch im alten Klosterbezirk Altzella. Das Kloster in Brandenburg war einst eine Tochtergründung von Altzella und ist erst vor wenigen Jahren wiederbelebt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
15:00 Uhr
3 min.
Freibergs Footballer erneut kalt erwischt: 0 Punkte und ein verletzter Spieler
Weiterer Rückschlag für die Phantoms: Johannes Nuglisch musste beim 0:35 in Treuen verletzt vom Feld.
Die Freiberg Phantoms haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Vogtland Rebels klar verloren. Dabei werden die Abstände immer größer. Nun folgt am 24. August das Schicksalsspiel.
Christian Kluge
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel