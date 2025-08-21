Ort an der Striegis holt sich TV-Show: Moderator Peter Imhof wird zur „Goldmarie“

Der SV Grün-Weiß Niederstriegis feiert sein 75-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum kommt auch der Rundfunk mit großer Liveshow. TV-Gesicht Peter Imhof testete die Vereinsangebote schon vorab.

Es wird ein besonderer Tag für die Einwohner von Niederstriegis, wenn am 29. August Dutzende Mitarbeiter vom Fernsehen in ihren Ort kommen. Musikstars wie Dieter „Maschine“ Birr, Mark Keller und Christin Stark sind ebenfalls dabei. Vor allem aber sollen regionale Akteure im Mittelpunkt stehen.