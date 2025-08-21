Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Peter Imhof (3.v.r.) spielte in einem Stück der Abteilung Männertanz mit. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Peter Imhof (3.v.r.) spielte in einem Stück der Abteilung Männertanz mit. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Ort an der Striegis holt sich TV-Show: Moderator Peter Imhof wird zur „Goldmarie“
Von Erik-Holm Langhof
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SV Grün-Weiß Niederstriegis feiert sein 75-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum kommt auch der Rundfunk mit großer Liveshow. TV-Gesicht Peter Imhof testete die Vereinsangebote schon vorab.

Es wird ein besonderer Tag für die Einwohner von Niederstriegis, wenn am 29. August Dutzende Mitarbeiter vom Fernsehen in ihren Ort kommen. Musikstars wie Dieter „Maschine“ Birr, Mark Keller und Christin Stark sind ebenfalls dabei. Vor allem aber sollen regionale Akteure im Mittelpunkt stehen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
