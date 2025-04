Pflanzaktion für Demenzkranke in Mittelsachsen: So können Sie sich beteiligen

Mittelsachsen. Menschen mit Demenz dürfen nicht vergessen werden. Aus diesem Grund pflanzen Menschen am Mittwoch überall in Sachsen Vergissmeinnicht. „Freie Presse“ erklärt, was hinter der Aktion steckt und wie Sie sich in Mittelsachsen beteiligen können.

Warum gibt es diesen Aktionstag?