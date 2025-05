Rossau: Hilfloses Reh im Mühlgraben der Zschopau – die Feuerwehr hilft

Feuerwehrleute konnten am Sonntag ein Reh aus dem Mühlgraben der Zschopau in Schönborn-Dreiwerden retten.

Ein Reh hat die Ortsfeuerwehr Schönborn-Dreiwerden-Seifersbach am Sonntag aus dem Mühlgraben der Zschopau in Schönborn-Dreiwerden gerettet. 12.13 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Das Stichwort „Tierrettung – Reh vor Wehranlage“. Das Reh war in den Mühlgraben gestürzt und konnte das Gewässer nicht aus eigener Kraft verlassen....