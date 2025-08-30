Unfall mit Lkw auf A 4 bei Hainichen: Vollsperrung in Richtung Chemnitz wieder aufgehoben

Ein umgekippter Lkw sorgte auf der Autobahn in Richtung Chemnitz für Behinderungen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn A 4 in Richtung Chemnitz. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Samstagmittag verlor der Fahrer eines polnischen Sattelzuges vom Typ Scania gegen 0.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Frankenberg die Kontrolle über sein Gespann und kam von der...