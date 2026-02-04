Ungewöhnlicher Unfall am Dienstagabend: Transporter in Seifersbach versinkt im Teich

Mittweida
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig.
Am Dienstagabend ist es in Rossau im Ortsteil Seifersbach zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.20 Uhr war ein Transporter von der Schönborner Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Dorfteich gerutscht. Nach Informationen vom Unfallort konnte sich der Fahrer über das Fenster der...
