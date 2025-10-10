Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Beim Kriebethaler Faschingsclub in Höfchen wurde auch die Heizung zerstört.
Beim Kriebethaler Faschingsclub in Höfchen wurde auch die Heizung zerstört. Bild: Jürgen Friedrich/KFC
 4 Bilder
Mittweida
„Unsere Existenz ist bedroht“ – Die Bilder nach dem Einbruch beim Faschingsclub in Kriebstein
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dieser Woche wurde erneut ein Einbruch im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen entdeckt. Betroffen ist wieder der Kriebethaler Faschingsclub: Die Heizung wurde zerstört, die Schminke gestohlen.

Unbekannte haben sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in Vereinsräumlichkeiten in der Moritzfelder Straße in Höfchen verschafft. So beschreibt die Polizei den Einbruch in Vereinsräume an der Talsperre Kriebstein, der sich zwischen dem 29. September und 6. Oktober ereignet haben muss. „Ja, wir sind erneut betroffen, nun zum dritten...
