Waldheim: 19-jähriger Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Ein 19-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Waldheim schwer verletzt worden. Laut Polizeidirektion Chemnitz kreuzte am Dienstagnachmittag ein Lkw MAN (Fahrer: 47) von der Landsberger Straße aus die bevorrechtigte Harthaer Straße (S 36). Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 19-Jährigen, der mit seinem Moped aus Richtung Hartha in...