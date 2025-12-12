MENÜ
Bekannte Buden-Gesichter in Hainichen: Axel Weiß, Olaf Vogel und Matthias Preiß (v. l.).
Bekannte Buden-Gesichter in Hainichen: Axel Weiß, Olaf Vogel und Matthias Preiß (v. l.). Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Weihnachtsmarkt Hainichen: Glühwein, Bratwurst und Crêpes für zusammen 10 Euro
Von Falk Bernhardt
Drei Tage dauert der Weihnachtsmarkt in Hainichen. Musik und Programm gibt es kostenlos. Wie verraten, was Linsensuppe, Churros und Würzfleisch-Brot kosten. Und wie wäre es mit einem Schmiedeknödel?

Der Weihnachtsmarkt in Hainichen lädt nun bis Sonntagabend zum Besuch ein und bietet vor allem eine große Auswahl an Essen und Getränken. Im Vorjahr war der Glühwein noch für 3 Euro zu bekommen. Nun sind es 50 Cent mehr - einheitlich. Alle Anbieter verweisen auf gestiegene Kosten und dass die Preise über viele Jahre nicht erhöht worden...
