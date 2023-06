Er hat gar kein E-Auto: Warum ein Mittweidaer trotzdem eine Schnellladesäule in der Stadt aufstellt

Sein privates Auto fährt gar nicht elektrisch. Dennoch hat ein Mann aus Mittweida dafür gesorgt, dass nun einen Hypercharger in der Stadt steht.

Mittweida. Am heutigen 1. Juni ist eine neue Schnellladesäule in Mittweida in Betrieb gegangen. Seit Mitte April hatte der schwarze Kasten an der Chemnitzer Straße Ecke Dreiwerdener Weg Blicke auf sich gezogen. Am Mittwoch kümmerte sich Volkmar Stockmann um die letzten Details am Gerät und erklärte, wie daran auch E-Autofahrer ohne Ladekarten Strom zapfen können.

Ladesäule in Mittweida funktioniert mit EC-Karte oder Kreditkarte

Das Besondere an der neuen Ladesäule in Mittweida: Bezahlt wird mit EC-Karte, erklärt Volkmar Stockmann. In Zukunft sollen auch Kreditkarten gelesen und Firmenladekarten verwendet werden können. Ladekarten, von denen E-Auto-Fahrer meist mehrere verschiedene besitzen, funktionieren nicht. Dafür hat sich der 68-Jährige bewusst entschieden, damit möglichst viele Autofahrer die Säule nutzen können.

Die Ladesäule ist "privat finanziert", sagt Volkmar Stockmann. Wie viel dafür ausgegeben wurde, sagte er nicht. Angeschafft wurde die Säule über die Firma Sasto Objekt, die seiner Frau Sabine Stockmann gehört. Das Einzelhandelsunternehmen ist in Mittweida ansässig und bislang als Ausstatter für Alten- und Pflegeheimen tätig. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region soll ein zweites Standbein aufgebaut werden, erklärt Volkmar Stockmann. Der gelernte Kaufmann ist mittlerweile im Ruhestand. Er hat sich um die technische Umsetzung der Ladesäule gekümmert, sagt er. Diese sei ein erstes "Referenzobjekt", so der 68-Jährige. Rentiere sich die Säule, sollen weitere folgen.

Schnellladesäule in Mittweida: Laden dauert 30 bis 60 Minuten

Um die Ladesäule aufstellen zu können, habe das Unternehmen den Bereich für die E-Ladesäule plus zwei davor liegende Parkplätze von der Stadt gepachtet, sagt er. Die zwei Parkplätze wurden in den vergangenen Wochen gepflastert. Schilder weisen nun darauf hin, dass sich an der Stelle eine Ladesäule befindet, an denen Fahrzeuge für eine Stunde stehen können.

Diese Zeitspanne sollte auch genügen, um ein E-Auto ausreichend zu laden: "Ein Auto ist in einer halben bis einer Stunde geladen, das reicht dann für bis zu 300 Kilometer." Bei der Säule handelt sich um einen sogenannten Hypercharger von Alpitronic vom Typ HYC 150. Laut Hersteller können an einem solchen Hypercharger bis zu zwei Autos gleichzeitig Strom ziehen. Die Ladeleistung liegt bei 75 bis 150 Kilowatt pro Anschluss. Im Stromtankstellen-Verzeichnis Goingelectric.de hat Volkmar Stockmann die neue Ladesäule bereits eingetragen. Die Entscheidung sei auch für diesen Standort gefallen, weil es in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten für wartende Autofahrer gibt.

Privat fährt der Mittweidaer übrigens kein E-Auto. Sein Citroën-Dienstwagen fährt mit Autogas, verrät er. Auch sein Privatfahrzeug fährt nicht elektrisch.