Dank „Fußbodenheizung“: Spargel auf Feld bei Geithain bereit zur Ernte

Christian Landwehr aus Wickershain startet früher in die Spargelsaison. Eine innovative Heizung macht es möglich. Die Vorfreude auf die Stangen ist groß. Wann geht es los und was kostet das Gemüse?

Weiße Spitzen schauen aus der Erde, und vereinzelt zeigen sich an anderer Stelle schon lange Spargelstangen in Weiß und Grün: Bei Christian Landwehr im Geithainer Ortsteil Wickershain steht der Beginn der Spargelernte kurz bevor. „Zum Wochenende wird es losgehen, und wir können den ersten Spargel stechen“, sagt der Landwirt. In wenigen...