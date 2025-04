Nach Explosion: Ofen bei Bäcker Kay Saupe in Königsfeld bleibt wohl für Wochen kalt

Ein „Riesenknall“ hat den Alltag in der bei Einheimischen und Auswärtigen beliebten Bäckerei an der B 7 auf den Kopf gestellt. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte.

In der Backstube von Bäcker Kay Saupe in Königsfeld herrschen normalerweise angenehme Temperaturen, aber jetzt ist es hier frisch. Außerdem ist Saupe hier an diesem Tag mitten in der Woche noch kurz vor dem Mittag anzutreffen - zu einer Zeit, zu der er sich sonst eigentlich nach der Arbeit schlafen legt. Doch der Alltag des 51-Jährigen ist...