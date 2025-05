Neues Bild von Papstmaler Triegel in Wechselburger Basilika: „Einfach toll“

Bei Führungen konnte das Gemälde des Künstlers, das die von den Nazis ermordete Nonne Edith Stein zeigt, in der Kirche angeschaut werden.

Das am Freitag in der Wechselburger Basilika geweihte neue Altarbild des Leipziger Künstlers Michael Triegel sorgt für Begeisterung. Das Bild des Künstlers, der schon Papst Benedikt porträtierte, zeigt die von den Nazis ermordete Nonne Edith Stein und Jesus am Kreuz. Annemarie Fischer aus Fürstenfeldbruck nahm am Samstag an einer Führung mit...