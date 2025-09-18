Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aldo Buzi will in Rochlitz im ehemaligen „Rosengarten“ ein italienisches Restaurant eröffnen. Hier wird schon renoviert.
Aldo Buzi will in Rochlitz im ehemaligen „Rosengarten“ ein italienisches Restaurant eröffnen. Hier wird schon renoviert. Bild: Falk Bernhardt
Aldo Buzi will in Rochlitz im ehemaligen „Rosengarten“ ein italienisches Restaurant eröffnen. Hier wird schon renoviert.
Aldo Buzi will in Rochlitz im ehemaligen „Rosengarten“ ein italienisches Restaurant eröffnen. Hier wird schon renoviert. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Neues Lokal in Rochlitz: Aus dem „Rosengarten“ wird der Garten-Italiener „Il Giardino“
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als nur Pizza und Pasta: Ein neues Restaurant in Rochlitz steht kurz vor der Eröffnung. Betreiber der Trattoria wird ein aus Albanien stammender Gastronom - nicht der erste in der Stadt.

Dass sich im Eckhaus an der Bahnhofstraße zur Poststraße in Rochlitz etwas tut, ist schon seit einiger Zeit Stadtgespräch. Seit Mittwoch ist auch nicht mehr zu übersehen, dass hier wieder Gastronomie einziehen wird. Gleich drei Schilder wurden an der Bahnhofstraße 9 montiert. „Trattoria Il Giardino“ ist dort zu lesen, zudem Pizza, Pasta,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
18.09.2025
4 min.
Wo gibt es im Vogtland Pizza? Fünf beliebte Pizzerien im Vergleich
Chefin Oana Adnana Breckner vor der Pizzeria Tiziano in Plauen.
Auf der Suche nach italienischer Pizza im Vogtland gibt es eine große Auswahl. Von original italienischen Zutaten bis zur süßen Pizza mit Schokolade – wir stellen fünf Lokale in der Region vor.
Elisa Leimert
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
13:00 Uhr
3 min.
Vom neuen Augenarzt in Mittweida bis zum neuen italienischen Restaurant in Rochlitz – vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen.
Itay Shahar betreut mit seinem Team seit Anfang des Monats seine Patienten am Mittweidaer Markt.
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit neuen Ärzten, einem neuen Lokal und Schutzengeln.
Julia Czaja
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel