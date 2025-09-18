Neues Lokal in Rochlitz: Aus dem „Rosengarten“ wird der Garten-Italiener „Il Giardino“

Mehr als nur Pizza und Pasta: Ein neues Restaurant in Rochlitz steht kurz vor der Eröffnung. Betreiber der Trattoria wird ein aus Albanien stammender Gastronom - nicht der erste in der Stadt.

Dass sich im Eckhaus an der Bahnhofstraße zur Poststraße in Rochlitz etwas tut, ist schon seit einiger Zeit Stadtgespräch. Seit Mittwoch ist auch nicht mehr zu übersehen, dass hier wieder Gastronomie einziehen wird. Gleich drei Schilder wurden an der Bahnhofstraße 9 montiert. „Trattoria Il Giardino" ist dort zu lesen, zudem Pizza, Pasta,...