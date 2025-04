Peniger Bier erleben: Tradition trifft Neuanfang - Braugewölbe öffnet

Das historische Ambiente des Braugewölbes in Penig lädt zum Besuch ein. Die ersten Brauversuche sind in Gange. Doch wann geht das Bier in Produktion?

Etwas mehr Hefe, etwas weniger Malz: Im Braugewölbe in Penig wurden die ersten Brauversuche für das Peniger Bier gemacht. Noch ist das Rezept nicht so perfekt, dass das Bier in Produktion gehen kann. Aber das Braugewölbe kann besichtigt werden. In den vergangenen Monaten hat der Brauverein alles daran gesetzt, die Räumlichkeiten herzurichten.... Etwas mehr Hefe, etwas weniger Malz: Im Braugewölbe in Penig wurden die ersten Brauversuche für das Peniger Bier gemacht. Noch ist das Rezept nicht so perfekt, dass das Bier in Produktion gehen kann. Aber das Braugewölbe kann besichtigt werden. In den vergangenen Monaten hat der Brauverein alles daran gesetzt, die Räumlichkeiten herzurichten....