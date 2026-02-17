MENÜ
Am 24. Februar öffnet der Rewe-Markt in Penig das letzte Mal vor dem großen Umbau. Bild: Julia Czaja
Am 24. Februar öffnet der Rewe-Markt in Penig das letzte Mal vor dem großen Umbau. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Rewe Penig: Marktmodernisierung bringt neue Fleischtheke und Floristikbereich
Redakteur
Von Julia Czaja
Der Rewe-Markt in Penig schließt am 24. Februar für umfangreiche Umbauarbeiten. Inhaber Konrad Schulz plant eine umfassende Modernisierung und Vergrößerung des Marktes.

Der Umbau ist seit einiger Zeit beschlossene Sache – nun geht es endlich los. Am Dienstag, 24. Februar, haben Kunden letztmalig die Gelegenheit, sich im Rewe-Markt in Penig mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Schreibwaren einzudecken. Ab dem 25. Februar bleibt der Markt in der Chemnitzer Straße geschlossen – zumindest vorübergehend.
